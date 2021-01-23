"كورونا" في 24 ساعة| 52 وفاة في مصر.. و97.6 مليون إصابة حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 748 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 52 حالة جديدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى العالم إلى نحو 6ر97 مليون شخص، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأدى مرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 09ر2 مليون شخص.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

52 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء 1546 مسحة كورونا للفرق خلال 24 ساعة

أستاذ صدر: الأشعة أكثر تحديدًا للإصابة بفيروس كورونا من المسحة

الإمارات: تقديم أكثر من 93 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

البيت الأبيض: بايدن ناقش مع نائبته احتواء أزمة كورونا

بيل جيتس يتلقى اللقاح ضد كورونا

السويد: تطعيم ألف شخص بلقاح مخزن بالخطأ في درجة حرارة منخفضة للغاية

بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا

استشاري طب وقائي: الشركات المنتجة للقاحات كورونا ستطورها بشكل موسمي

كورونا حول العالم: 6ر97 مليون إصابة وأكثر من مليوني وفاة

وفيات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز حاجز 40 ألفا

الاتحاد الأوروبي ينصح بعدم السفر لتفادي تفشي سلالات كورونا الجديدة

إسرائيل تسجل رقما قياسيا بتطعيم 224 ألفا ضد كورونا في يوم واحد

إصابة زيدان بفيروس كورونا

إيران: أكثر من 57 الف وفاة بكورونا والإصابات تتجاوز المليون

الهند ترسل ملايين من جرعات لقاح كورونا للبرازيل والمغرب

تحذير مهم: التحدث داخل الغرف المغلقة ينشر كورونا بسهولة

هؤلاء الـ5 أكثر عرضة للإصابة الحادة والموت بـ"كورونا"

بريطانيا تسجل أكثر من 1400 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

رئيس وزراء بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة أكثر فتكا وتسبب زيادة في الوفيات