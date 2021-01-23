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وكيل "شباب البرلمان" يطالب بتعديل قانون الرياضة واستغلال أراضي الأوقاف

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محمد اسماعيل - القاهرة - ​طالب النائب اللواء ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة بتعديل قانون خاصة المواد المتعلقة بالجمعيات العمومية للأندية ومركز التحكيم الرياضي والاستثمار، على أن يتم عودة جميع صلاحيات وزارة الشباب التي قلصت لصالح اللجنة الأولمبية.

وقال النائب في تعقيب له على بيان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب أمام مجلس النواب، إنه لابد أن تكون الوزارة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الإشراف على الأندية والاتحادات .

وأكد وجوب تنفيذ ما سبق أن صدر من مجلس الوزراء باستغلال جميع أراضي وأملاك الدولة غير المنتفع بها المملوكة لوزارة الأوقاف والإصلاح الزراعي، عبر بروتوكول مع وزارة الشباب لاستغلال هذه الأراضي في مشروعات النفع العام، مشيرًا إلى أن هناك ملعب كرة قدم في قرية الخيس بمركز أبو حماد مقام على أرض ملك وزارة الأوقاف، ويرفض الوزير التنازل عنها لصالح مركز الشباب.

وطالب وكيل لجنة الشباب، الوزير بتخصيص جزء من إيجارات الملاعب التي أقامتها الوزارة بمراكز الشباب للصيانة، حيث أن الملاعب أصبحت غير صالحة تمامًا.

واقترح سويلم توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم لاستخدام ملاعب الكرة في المدارس لاستغلال هذه الملاعب أثناء الدراسة وبعد الدارسة لمراكز الشباب.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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