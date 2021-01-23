شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 3 أخوات في أسرة واحدة مكفوفين وحافظين للقرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه لو شاءت الاقدار وكنت أب لطفل كفيف أو كنتى ام لطفلة كفيفة بالتأكيد بيكون فية معاناة كبيرة وصبر عظيم وتحمل نفسي فوق طاقة البشر، تخيلوا بقى لما يكون ال3 اخوات في اسرة واحدة مكفوفين وحرمهم الله من نعمة الإبصار، يمكن هتحسوا ان الاسرة دى بتعيش عذاب غير عادي والم غير طبيعي وحياة كلها حزن.

لكن لما تعرفوا ان الاخوات التلاتة من حفظة القران الكريم حتقولوا أن الله يحول بعطائة ونعمة المحنة إلى منحة كلها خير وبركة ورزق محمد عندة 14 سنة يعرف مواضع الآيات بالأرقام، وفارس 12 سنة حفظ القرآن كله، وملك 10 سنوات بالاضافة إلى كونها كفيفة عندها توحد وحفظت 5 اجزاء من القران.

وأكد الليثي يسعدنى في واحد من الناس تكون معايا الاسرة الحافظة للقرآن الأم ثريا محمد والاب احمد حسن، والأبناء ( محمد- فارس – ملك ) .

وقالت الأم أنها بعد المنحة جاءت المنحة وواجهنا الأمر والحمد لله اصبحت الاسرة حافظة للقرآن وذهبنا إلى عدد من الأطباء والبعض قال انها وراثة، وقال محمد 14 سنة أنه ختم القرآن في سن 14 سنة بإجازة السبع قرأت، وقام بانشاد ابتهال دينى للنقشبندى .

وقام الليثى باختبار محمد وفارس وملك بسؤالهم عن أرقام بعض أيام القرأن وقاموا بتلاوة الآيات كما قام فارس بإنشاد قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال محمد انه يحب كرة القدم جداً ولديه موهبة تقليد المعلقين وقام بتقليد ايمن الكاشف والكواليني .

ووجه الليثى الشكر إلى الاسرة الطيبة واكد ان هناك طبيب مختص سيقوم برعاية الاسرة وايضا دعم من المهندسة مروة مسئولة عن أحد الجمعيات الخيرية وسيتم تقديم مشروع الاسرة .

https://fb.watch/3aYwhMAh_e/