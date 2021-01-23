شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على دولفين نافق بشاطئ إحدي القرى السياحية بمنطقة السخنة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر العاملون بإحدى القرى السياحية على دولفين نافق في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، ألقته الأمواج على ساحل خليج السويس،بعد ان عجز عن السباحة ضد تيار الأمواج والرياح.

وقال الدكتور أحمد عبدالحليم مدير معهد علوم البحار بخليج السويس، إن المعهد ومسئولي فرع شؤون البيئة تلقوا بلاغ من إدارة القرية السياحية يفيد بالعثور على الدولفين النافق.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالحليم، إن وصول الدلافين للشاطئ بعد وفاتها ظاهرة طبيعة، كونها تمرض وتصبح عاجزة عن السباحة ومقاومة الرياح والأمواج.

وأضاف أن الدلافين منتشرة في خليج السويس، وهي صديقة للإنسان، وظهورها على الشاطئ بعد وفاتها أمر طبيعي، إذ تصل بعد نفوقها أما لمرضها أو تقدمها في السن وسيتم دفن الدولفين بالطريقة العلمية المتبعة، لضمان عدم انبعاث الرائحة الكريهة.