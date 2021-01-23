شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب وأحمد فتحي يكشفان عن هويتهم الكروية في واحد من الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة مى كساب انا زمالكوية وجوزى اهلاوى واخواته اهلاوية، وبنتخانق مع بعض وقت المباريات، وبكيت عندما هزم الزمالك من الاهلى 4-3 نهائى الكاس .

وأضافت مى كساب خلال لقاءها والفنان احمد فتحى مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان حماقى يجيد لعب الكورة مع الغناء.

وتابعت كساب لو دخل غرفتى عفريت اتمنى يكون عفريت امى، مشيرة انها تحب طريقة سيد درويش في الغناء ولو عاد بى الزمن هاغنى بنفس الطريقة.

وقال أحمد فتحى إنني زمالكوى من يوم ميلادى وزوجتى ايضا زمالكوية، واشار ان نور الشريف كان من الممكن ان يكون لاعب كورة.