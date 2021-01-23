شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال امتحانات الفرقة النهائية بكليات طب الأزهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ طلاب الفرقة النهائية بكليات الطب بجامعة الأزهر (طلاب وطالبات الفرقة السادسة) استكمال امتحانات المواد المتبقية لطلاب، اليوم السبت الموافق 23 من يناير.

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور حسين أبو الغيط أن هؤلاء الطلاب كانوا قد بدأوا اختباراتهم النهائية في شهر ديسمبر 2020م، وكانوا قد قاربوا على الانتهاء منها، ثم جاء قرار تعليق الدراسة المباشرة، والاستمرار في نظام التعليم الإلكتروني، إضافة إلى تعليق جميع أعمال الامتحانات.

كما أوضح أبو الغيط أن قرار استكمال الامتحانات لطلاب وطالبات كليات الطب راعت فيه إدارة جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ مصلحة الطلاب والطالبات بجميع كليات الطب، خاصة أنهم سوف يتسلمون فترة التدريب (الامتياز) الخاصة بهم في بداية شهر مارس المقبل.

وأضاف أبو الغيط أن كلًّا من: الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، يتابعان على مدار الساعة ومن خلال التنسيق الدائم والمستمر تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل الحفاظ على صحة هؤلاء الطلاب وسلامتهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ عن طريق رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها؛ سواء في الكلية أو المستشفى، وناشد عميد كلية الطب جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامات فى أثناء الامتحانات.