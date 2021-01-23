شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مواطنون وضعوا صناديق فارغة بدلا من العداد الذكى لإخفاء سرقات التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عددا كبيرا من المواطنين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع وضعوا صناديق فارغة بدلا من العداد مسبوق الدفع "الذكى"، واعتمدوا على عدم مرور أى من موظفي شركات الكهرباء عليهم، ليتمكنوا من سرقة التيار الكهربائي وعدم القيام بشحن رصيد بالعداد. وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء شنت حملات تفتيش مكثفة بالقرى وعدد من الأحياء بالقاهرة الكبرى التى يجرى الإبلاغ عن وجود تلاعب بها بواسطة شركة شعاع، لافتا إلى أنه منذ إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية، تمكنت شركات التوزيع من تحرير آلاف المحاضر ضد المخالفين.

وقال، إن شركات توزيع الكهرباء تراقب معدلات الشحن لدى مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة كشاف شركة شعاع والذى سيقوم بتسجيل القراءات لضمان عدم التلاعب في العداد، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في إسناد مهام تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع هو استغلال البعض لعدم المرور أو الكشف على العداد وعمل وصلات قانونية تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات توزيع الكهرباء.

وأكد المصدر، أن بعض شركات توزيع الكهرباء اكتشفت زيادة نسب الفقد "سرقة التيار" فى الشبكة الكهربائية فى بعض المناطق، موضحاً أنه تبين أن هناك بعض الأحياء التى يزيد فيها أعداد العدادات مسبوقة الدفع ارتفعت فيها نسب ومعدلات سرقة التيار.

الجدير بالذكر أن هناك حاليا 10 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.