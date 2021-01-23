الأمن يكشف حقيقة تعرض أسرة للتهديد بالقتل في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكنت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم السبت، من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض أسرة مواطن للبطش والتهديد بالقتل ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتها في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا خبرًا يُفيد تعرض أسرة مواطن مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، للبطش والتهديد بالقتل ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (عامل- زوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) وطرف ثان ( 3 أشخاص، مقيمين بذات دائرة المركز) على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات بسبب قيام " أغنام الطرف الثانى" بالنزول للأرض الزراعية الخاصة بالطرف الأول وإتلاف بعض المزروعات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.​