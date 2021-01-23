​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 56 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران، غدًا السبت، رحلاتها إلى 56 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران في المطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، جدة، بغداد، الرياض، دبي، أكرا، الدوحة، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، أبوظبي، مدريد، الشارقة، آديس أبابا، الخرطوم، موسكو، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، بروكسل، جينيف، آمستردام، روما، ميوينخ، نيويورك، آثينا، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين)، و12 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، ورحلتين شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7 آلاف راكب.