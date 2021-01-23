شكرا لقرائتكم خبر عن الأمومة والطفولة: نساعد أم "رضيعة الدقهلية" على استخراج شهادة ميلاد للطفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صبرى عثمان، مسئول خط النجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، عن أن والد الطفلة الرضيعة التى قام بتجريدها من ملابسها في الشارع بالدقهلية، اعترف بانتمائها له أمام النيابة، وبالتالى فسيتم السير في إجراءات إثبات نسب الطفلة لوالدها والذى كان لا يريد في البداية بالاعتراف بها.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن المجلس القومى للأمومة والطفولة سيساعد أن الطفلة على استخراج شهادة ميلاد للطفلة الرضيعة، لتحصل على حقوقها كاملة كمواطنة، مشيرا إلى أن المجلس بعد التواصل مع الأم ومعرفة كواليس الواقعة، أبلغ مكتب النائب العام وتم استدعاء الزوجة في النيابة لأخذ أقوالها، ثم ضبط وإحضار المتهم وتوجيه 4 تهم إليه.

وفيها يتعلق بالحالة الصحية للطفلة، قال: "البنت تأخذ جلسات كما صرحت الأم بسبب إصابتها بنزلة شعبية، وإذا استدعى الأمر إلى تدخل المجلس سنتدخل ونوفر اللازم".