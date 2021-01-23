شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ليبى لـ"الخليج 365": حملة أمنية لمديرية طبرق لتحرير المصريين المختطفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر أمنى ليبى لـ"الخليج 365"، شن مديرية أمن طبرق بالتعاون مع قوات الجيش الوطنى الليبى لتحرير عدد من المواطنين المصريين المختطفين على يد عصابة إجرامية فى منطقة البردى شرق مدينة طبرق. وأشار المصدر الليبى، إلى أن مديرية أمن طبرق تشن حملة أمنية موسعة لملاحقة كافة العصابات الإجرامية بعد تكرار حوداث اختطاف أجانب خلال الاشهر الاخيرة، موضحا ان القوات الامنية مستنفرة بشكل كامل إلى حين تحرير كافة المواطنين المصريين.

كان أهالى مجموعة من شباب منطقة الفابريقة بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف قد أكدوا تعرض 10 منهم للاختطاف داخل الحدود الليبية.

وقال عبدالحكيم عبدالعزيز والد زوجة محمود على سعيد، إن زوج ابنته سافر إلى ليبيا من خلال سيارة ميكروباص يمتلكها أحد الأشخاص من مركز ببا، مشيرا إلى أنهم تلقوا خبر اختطاف العشر شباب الذين كانوا متواجدين داخل الميكروباص.

وأضاف عبدالحكيم عبدالعزيز، أن الخاطفين طلبوا مبلغ مائة ألف جنيه عن كل شاب من الشباب للإفراج عنهم.

وتابع عم عبدالحكيم، أن زوج ابنته المختطف تزوج منذ حوالى الشهر ابنته ثم سافر بعد الزواج بعشرين يوما.

فيما قال أشرف عطا أحد أهالى منطقة الفابريقة التابعة لمدينة ببا، أن ابن عمه محمد عزت تعرض لعملية اختطاف فى ليبيا بعدما سافر مع مجموعة من الشباب عبر أحد الميكروباصات التى يقودها أحد أهالى قرية تابعة لمركز ببا.

فيما أكد أهالى المختطفين، أن سائق الميكروباص أخبرهم أن الشباب تعرضوا لعملية اختطاف داخل دولة ليبيا، وأن الخاطفين تواصلوا معه وطالبو بإبلاغ أهاليهم بدفع 100 ألف جنيه عن كل شاب من الشباب .

وقال حاتم المكى أحد أهالى مدينة ببا فوجئنا بخبر اختطاف مجموعة من الشباب من قري ومركز مدينة ببا داخل الأراضى الليبية ومطالبتهم بفدية تبلغ 100 ألف جنيه عن كل مختطف من هؤلاء الشباب، وهو مبلغ لو توافر لهؤلاء الشباب أو لذويهم ما خطر ببال أحدهم أن يفكر في المجهول وأن يسافر بحثا عن لقمة العيش.

وطالب حاتم المكى من نواب الدائرة سرعة التحرك وإجراء الاتصالات على أعلى مستوى وبقدر ما تستطيعون حتى نحفظ أرواح أولئك الأبرياء وتعيد لذويهم السرور والطمأنينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات تفيد تعرض مجموعة من شباب مدينة ببا للاختطاف داخل الأراضى الليبية أثناء سفرهم إلى ليبيا عبر أحد الميكروباصات من مدينة ببا.