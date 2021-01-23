شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة تؤكد تلقى الفرق الطبية للقاح كورونا الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
الصحة تؤكد تلقى الفرق الطبية للقاح فيروس كورونا الأحد المقبل
الصحة: انخفاض تردد مرضى كورونا على المستشفيات بنسبة 50%
النقل: إنهاء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية مايو 2022
النقل تعلن وصول أول قطار كهربائى أغسطس المقبل لبدء التشغيل التجريبيى
الحكومة تنفى الاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس
الأرصاد: غدا شبورة بكافة الأنحاء وطقس معتدل على القاهرة والصغرى 9 درجات
التعليم تجهز سيناريوهات تقييم الطلاب بعد إجازة نصف العام.. اعرف التفاصيل
السكة الحديد تعلن عن إتاحة جميع مقاعد القطارات المكيفة للحجز عبر الإنترنت
التنمية المحلية تعلن تلقى 2 مليون و709 آلاف طلب تصالح فى مخالفات البناء
وزارة النقل تنشر صور أعمال تنفيذ قطاع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع يوسف عباس
التأمينات تتابع صرف معاشات يناير من الفروع والمنافذ بالمحافظات
القوى العاملة: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية