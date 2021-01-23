نقيب المحامين: الانتخابات في موعدها والأمل مازال قائمًا في الإشراف القضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

وجّه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة إلى الجمعية العمومية، قال فيها إن انتخابات النقابة في موعدها، مضيفًا أن الأمل في الإشراف القضائي مازال قائمًا.

وأضاف عطية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيكون البديل هيئات التدريس في كليات الحقوق، وظني أن نشر البلبلة مقصود من البعض لأنهم لا يريدون الانتخابات لأغراض لا تفوت فلا تمكنوهم من هذه الجريمة".

وفي سياق متصل، ذكر نقيب المحامين، أن فكرة هيئة المحامين القضائية للنظر البعيد وليس للانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن نقيب المحامين، قال عبر صفحته الرسمية ظهر اليوم: "هيئة المحامين القضائية أدعو لتشكيلها من محامين حياديين لتتولى انتخاباتنا".

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