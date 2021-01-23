اتحاد كتاب مصر: لم نتواصل مع نوبل منذ انتهاء فترة رئاسة "سلماوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نفى شريف ممدوح المستشار القانوني لاتحاد كتاب مصر، ما أثير في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية حول أن سبب عدم مخاطبة إدارة جائزة نوبل لاتحاد الكتاب لترشيح أحد الأسماء للحصول على الجائزة يرجع إلى أن رئيس الاتحاد يرشح نفسه في كل مرة، مؤكدًا أن ما تردد ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف "ممدوح" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن بدايه هذا الموضوع ترجع لخبر نشر بأحد المواقع الإخبارية منسوب لمصدر دون تقديم أي مستند يثبت صحة كلامه، مؤكدا انه بالبحث والتحري، تم التأكد أن مصدر هذا الخبر هو عضو سابق في نقابة اتحاد كتاب مصر ومفصول من النقابة، إلا أنه عزم على تشويه صورتها بعد قرار فصله.

وأكد أن إدارة جائزة نوبل لم تكن تعلم خلال الفترة من 2015 وحتى مارس 2020 أن الدكتور علاء عبدالهادي قد تولي منصب رئيس اتحاد كتاب مصر، وجميع المخاطبات التي كانت ترسل من إدارة نوبل كانت ترسل باسم الدكتور محمد سلماوي الرئيس السابق للاتحاد، وبالتالي فإن اتحاد الكتاب لم يرشح اي اسم للجائزة خلال تلك الفترة.

وأوضح أن الدكتور علاء عبدالهادي رئيس اتحاد الكتاب أصدر قرار بمنع ترشيح اسمه لأي جائزة سواء كان هذا الترشيح باسم اتحاد الكتاب أو كان من أحد أعضاء الاتحاد، مؤكدًا أن اتحاد الكتاب بمثابة نقابة مهنية تضم في عضويتها كبار الكتاب والمبدعين.​