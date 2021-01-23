شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري عن وزير الرياضة: لم يقدم كشف حساب بل كتابًا أمام النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أبلى بلاء حسنا في رؤيته وطرحه أمام مجلس النواب أمس.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الرياضة لم يقدم كشف حساب بل قدم كتاب حساب، ورأيناه كيف يعمل على أرض الواقع، ويتنقل من مكان لآخر.

وأردف الإعلامي مصطفى بكري: «رأينا حسه الوطني وهو يتحدث عن مراكز الشباب وما يجب أن يتم فيها»، مردفا «شاب عارف قضايا الشباب».