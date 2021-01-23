شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملاتها المستمرة المخالفين والمضرين بصحة المواطنين، ومواجهة جميع أشكال الغش التجاري والتدليس كذلك مراقبة المخابز البلدية وجميع الأنشطة التموينية والأسواق.

نجحت الإدارات التموينية على مستوى المحافظة من ضبط العديد من القضايا خلال 48 ساعة الماضية، ففى بندر الأقصر: تم ضبط 1200 زجاجة عصير للأطفال مجهول المصدر من منتجات مصانع بير السلم غير المرخصة وجميع المضبوطات لا يوجد عليها بيانات توضح صلاحيتها أو مكوناتها ومكان تصنيعها بمخزن غير مرخص، كما تم المرور على المخابز بدائرة بندر الأقصر وتحرير 9 مخالفات ضد المخابز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل .

وضبط بندر أرمنت، 300 قطعة حلوى مصاصة للأطفال منتهية الصلاحية لدى محل بقالة وتم تحرير 15 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية.

كما تم في بندر إسنا، ضبط 480 باكو فروتي و42 علبة مشروب دريم و3 كرتونة مقرمشات زنة الواحدة 10 كجم و4 علب جبنة بريزيدون و140 كيس مكرونة وجميعها منتهية الصلاحية، وربع طن دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية داخل مخبز سياحي غير مرخص ببندر إسنا. وتم تحرير 4 مخالفات ضد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة، وتحرير 5 محاضر ضد تجار تموين لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد 6 محاضر لعدم الإعلان عن الإسعار وعدم وجود شهادة صحية .

كما قامت إدارة تموين الطود بتحرير 4 مخالفات ضد المخابز لعدم نظافة أدوات الرغيف والعجين ومواصفات بخلاف 6 محاضر ضد بعض الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار وإدارة أنشطة بدون ترخيص .

قامت إدارة القرنة بمتابعة المخابز والأنشطة المختلفة وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط سلع منتهية الصلاحية بدائرة القرنة وهي 192 زجاجة مياه غازية مختلفة الأنواع وكانز و150 علبة عصير و240 باكو بسكويت و24 كيس صلصة و5 كرتونة شسيبسي عائلي وجميعها منتهية الصلاحية .

كما تم تحرير 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و6 محاضر عدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد لمستودعات دقيق ومشروع جمعيتي وتجار تموين.

فيما قامت إدارة الزينية بتحرير 7 قضايا تموينية لعدم الاعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية بخلاف 8 مخالفات ضد المخابز لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجين.

بينما حررت اداره البياضية، 4 مخالفات ضد المخابز المخالفة للقرارات التموينية، بإجمالي 104 مخالفات تموينية ضد المخابز والأنشطة المختلفة.