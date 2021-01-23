شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يدرس الاستفادة من «بئر الجارة» في سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة خلال لقائه مع المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية توصيات لجنة دراسة الاستفادة من بئر المياه الجديد بقرية جارة أم الصغير بسيوة بطاقة ٦٠٠م٣/ الساعة والمنفذ من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى.

أشار مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح إلى أنه من بين توصيات اللجنة دراسة الاستغلال الأمثل لكميات المياه التي يتم ضخها من البئر القديم والجديد، من خلال التوسع في زراعة النخيل والزيتون واستصلاح وزراعة نحو ألفي فدان بالرى الحديث منها ألف فدان جاهزة حاليا مع توفير البنية التحتية لها، مشيرا إلى أنه سيتم خلال شهر إنهاء الرفع المساحى وإعداد الخرائط للمنطقة المستهدفة، كذلك ضرورة مراجعة الشبكة القديمة للرى وتقليل الفاقد من المياه وتقليل نسبة مياه الصرف الزراعى، كذلك إقامة جمعية زراعية من أهالي قرية الجارة للمشاركة في وضع رؤى الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة بالجارة، كذلك إصلاح تسريب المياه بالبئر القديم وصيانته للحفاظ على المياه من الإهدار.



أوضح أنه سيتم استلام الوحدة المحلية للبئر الجديد تحت إشراف ادارة الموارد المائية والري، كذلك بحث وتشجيع تنمية موارد الجارة من الثروة الزراعية والمياه لتحقيق عائد اقتصادى، مع مقترح اقامة مصنع تعبئة للتمور ومعاصر زيتون توفر مزيد من فرص العمل لأبناء القرية وتحقق اكتفاء ذاتى وتنمية مستدامة. بينما أكد محافظ مطروح ضرورة التأكد من استمرارية كميات المياه بخزان البئر الجديد وقدرته على رى المساحات الزراعية المقترحة على المدى البعيد ولفترة زمنية كبيرة تحقق الاستقرار وتشجيع الاستثمار الزراعى المستدام.