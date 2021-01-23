شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى: الامتحانات فى موعدها والقرارات تخضع للوضع الوبائى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الامتحانات فى موعدها والقرارات تخضع للوضع الوبائى لفيروس كورونا، مضيفا أن القرار اليقينى حاليا لدى الوزارة هو عقد الامتحانات في موعدها ما لم يجد جديد فيما يتعلق بالوضع الوبائي للفيروس بمصر.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على التلفزيون المصري تقديم حسام الدين حسين والإعلامية دينا عبد الكريم، أن الضابط الوحيد لعقد الامتحانات في موعدها حاليا هو تحقق بيئة آمنة صحية يمكن من خلالها أداء الامتحانات، مضيفا أن اختيار الآلية المناسبة لعقد الامتحانات لن تُغير من طريقة مذاكرة الطالب الذي عليه التركيز في دروسه والتعلم بهدف الحصول على فرصة في سوق العمل.

وتابع أنه من الوارد انخفاض أعداد الإصابات أو زيادتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مما سيترتب عليه اختيار الآلية المناسبة للامتحانات، لافتا إلى أن إعلان كل التفاصيل قبل عقد الامتحانات بوقت كاف.