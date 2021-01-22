شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج: تعاون بين مركز نور البصيرة ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة، أجرى زيارة تنسيقية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمنطقة الحويتي بالمحافظة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.

وأوضح عزيز، في بيان صحفى، اليوم، أن الزيارة جاءت في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به الجامعة تجاه كافة قطاعات المجتمع، لافتا إلى أن الجامعة حريصة على دعم ورعاية أصحاب القدرات الخاصة من الصم والبكم، وذلك من خلال توفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لتسهيل الحصول على العلم ودمجهم مع زملاءهم دون تميز.

وأكد أن الجامعة من خلال تلك الشراكة على أتم الإستعداد لتقديم كل مايلزم من دعم ومساندة لطلاب المدرسة، بالإضافة إلى مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات مع طلاب الجامعة مما يكسبهم خبرات معرفية ومهارات تعليمية قيمة، تمكنهم من الاعتماد على النفس والثقة في الذات، لافتا إلى أن وفد الجامعة ويمثله الدكتور عماد الصوينع، مستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة ومدير المركز، والدكتورة سلمي عبدالمنعم، نائب مدير المركز، تفقد مباني المدرسة ومحتوياتها، حيث قدم شرحاَ تفصيلياَ للمناظر الفرعونية والنقوشات المرسومة على جدران السور الداخلي للمدرسة، وجرى تحويل الشرح إلى لغة الإشارة لعرضه على الطلاب.