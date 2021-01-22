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156 إصابة بكورونا و 10 وفيات في الوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن لجنة أزمة المستجد برئاسة نائب المحافظ، تواصل أعمالها المستمرة لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومتابعة المستشفيات العلاجية بشكل مستمر، وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة منذ الأول من يناير حتى الآن، ١٥٦ حالة من بينهم ٤٩ تعافي، و١٠ وفيات.


وقال، إنه يتم التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة، وأنه على المواطنين تحمل المسؤولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض. مشيرا إلى استمرار إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    159,715

  • تعافي

    125,171

  • وفيات

    8,801

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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