شكرا لقرائتكم خبر عن دفن الدولفين النافق في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، دفن الدولفين النافق بأحد الشواطئ الخاصة بقرية سياحية بمنطقة العين السخنة وفق الأساليب الصحية الآمنة بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمى، بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وفرع جهاز شؤون البيئة بالسويس.

كانت وزارة البيئة تلقت من خلال فرع جهازها التنفيذى بالسويس بلاغاً يفيد بوجود دولفين نافق بشاطئ خاص بأحد القرى السياحية بالعين السخنة وفور تلفى البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة.

أوضحت وزيرة البيئة أن المعاينة أسفرت عن بيان نوع الدولفين النافق وهى أنثى من نوع ذات الأنف الزجاجى طولها حوالى 210سم وعرضها 40 سم وهى منتشرة بالبحر الأحمر وليست مهددة بالانقراض قد ألقتها أمواج البحر بالشاطئ، وأن سبب الوفاة يرجح بأنها تعرضت لافتراس من سمكة قرش أدت إلى وفاتها، كما أنها في حالة تحلل يصعب معها تحنيطها وقد تم دفنها في منطقة آمنة وبالطرق الآمنه مع توثيق كافة الإجراءات.