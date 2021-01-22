شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٦ «شيش» بالمقاهى وتغريم ١٥ شخصًا بإسنا بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين، يرافقه صباح منصور، وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ومختار عبدالمنعم مدير الاشغالات.

خلال الحملة تم ضبط 15 مواطنا بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيها. كما تم المرور على المقاهي للتأكد من أتباع الإجراءات الأحترازية وخلال الحملة تم مصادر 7 شيش وتحرير محضر بالواقعة في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وشدد إبراهيم نصير رئيس المركز، على جميع أجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة للأماكن العامة حفاظاً على سلامتهم حيث سوف يتم تحصيل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهاً، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المدن بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.