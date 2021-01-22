شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: توقيع ٢٠٨ غرامة مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم توقيع ٢٠٨ غرامة مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة خلال أسبوع وإغلاق مقهى لمخالفة قرار منع الشيشة بموجب قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز ونوابهم.

وحذر المحافظ من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية، مشددا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة العامة.

وناشد المحافظ، المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض، مشيرا إلى تواصل إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.