شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل مدير مركز التنمية المستدامة (تفاصيل الاجتماع) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه اليوم الجمعة، مع المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، والمهندس حسين السنينى، مدير تنمية القرية، وضع خطة تنمية شاملة من خلال المشروعات المقترحة بمنحة ايفاد مع وضع مقترحات لمشروعات أخرى تقوم على المكون المحلي ومشاركة المجتمع المدنى لتحقيق تكامل في كافة مجالات المشروعات المقترحة.

وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية تحدد بها مهام وأدوار كل جهة وكافة الاحتياجات والمشروعات المطلوب تنفيذها بما يتوازى مع مخطط التنمية العمرانية، وكذلك تحديد أولويات المشروعات ومطالب واحتياجات المحافظة لإدراجها بالتوازي مع مشروعات الايفاد، والعمل على مواكبتها للمخطط العمرانى والاستراتيجى للمنطقة، مع تأكيد اهتمام الدولة بتنمية الساحل الشمالى الغربى في كافة المجالات بما يعود على اهالي مطروح ويحقق النفع العام.