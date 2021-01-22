شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أمينة سجل مدني بتهمة تزوير خطابات إقامة في مدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقت مباحث الأحوال المدنية في محافظة البحر الأحمر القبض على أمينة السجل المدني بقسم ثان الغردقة و٢ آخرين من خارج السجل المدني بتهمة التزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية وبيعها لطالبي تغيير محل الإقامة لمدينة الغردقة، وذلك باستخدام أختام مقلدة منسوبة لأجهزة الأمن المختصة بذلك الأمر.

تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات والتحريات الخاصة بالواقعة قيام المتهمة ح ع وتعمل أمينة السجل المدني بقسم ثان الغردقة بمشاركة سائق تاكسي وعاطل بالتزوير في خطابات الاقامة الصادرة من الاجهزة الامنية بالبحر الاحمر باستخدام اختام مقلدة ومزورة لهذة الجهات وذلك للمواطنين الراغبين في استخراج بطاقات رقم قومي مدون بها الاقامة بمدينة الغردقة وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم.

وبعد فحص عدد من خطابات الاقامة المرفقة باستمارة استخراج بطاقات الرقم القومي تبين أن هذه الخطابات مزورة وموقع عليها من أمينة السجل المدني.

تم القاء القبض على المتهمة الرئيسية وتمكنت اجهزة الامن بقنا بالتنسبق مع امن البحر الاحمر من القبض على المتهم الثاني الهارب واحالته للنيابة بالاضافة إلى احد الوسطاء

وكشفت التحريات ان اجمالي الخطابات المزورة يتراواح ما بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ خطاب وان المبالغ على كل خطاب تتراوح ما بين ٢٠٠٠ إلى ٣ الاف جنيه

وتم تحريز المضبوطات وارفاقها في المحضر وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات مع المتهمين