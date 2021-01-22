شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يطالب «إيفاد» بإقامة منطقة زراعية بطريق سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة، أن يتم مناقشة مقترحات جديدة مع المسؤولين بمشروع «إيفاد» الدولى الذي يأتى بمنحة دولية ومشاركة مصرية لتنمية محافظة مطروح بتوفير المياه وإقامة السدود لتوفير مياه الأمطار.

طالب محافظ مطروح أن تكون هناك أفكار نافعة للأهالى كأقامة منطقة زراعية من بئر التصف في اتجاه سيوة بمساحة تصل إلى ٢٠٠ ـلف فدان، وترجمة مشروعات حصاد مياه الأمطار والتمويل اللازم لها كالخزانات والآبار ومشروعات الرى الأخرى، والحاجة لإقامة السدود كسد بارتفاع ١٢ متر بوادى تويويع بمرسي مطروح، لتخزين أكتر من نصف مليون م٣ مياه، كذلك مقترح إنشاء خزانات مياه لعدد ٧٢ مخر سيل، وتعظيم الاستفادة من الآبار الرومانية، وتحديد مواقع ونوعية المدارس المدرجة خاصة التوسع في مدارس للفتيات، وغيرها من المشروعات.

ووعد المهندس محمود الأمير بدراسة الأفكار مع مسؤولى المشروع.