شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: وصول الصيادين المصريين المفرج عنهم في السعودية ميناء برانيس فجر السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر ملاحية بالبحر الأحمر عن دخول الصيادين المفرج عنهم بمركب الشفاء من قبل السلطات السعودية للمياه الإقليمية المصرية، جنوب البحر الأحمر، ومن المقرر وصولهم لميناء برانيس قبل فجر غد السبت.

كانت السلطات السعودية قد أفرجت، الثلاثاء الماضي، عن مركب صيد مصرية كانت محتجزة منذ أيام وعليها عدد من الصيادين المصريين وذلك بعد سداد ٥ آلاف ريال سعودي غرامة في ضوء تدخل السفارة والقنصلية المصرية بالسعودية.

وقالت مصادر بحرية بالبحر الأحمر لـ«المصري اليو» إن مركب الصيد الذي كان محتجزًا وعلى متنه الصيادين غادر جزيرة فرسان السعودية جنوب البحر الأحمر، في طريقه إلى ميناء برنيس جنوب محافظة البحر الاحمر، ثم التوجه إلى ميناء الاتكة بالسويس.

يصل عدد الصيادين المفرج عنهم إلى 35 صيادًا جميعهم من محافظة الدقهلية، وجرى احتجازهم بعد جرفت التيارات الميائية وسرعة الرياح نركب الصيد إلى المياه الاقليمية السعودية.