شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: «السيسي يحمي هوية مصر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المتآمر على مصر وترابها عدونا الحقيقي، وليس جماعة الإخوان فقط.

وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي يعمل على حماية الهوية لمصر، وينتزعها ممن كانوا يريدون أن تسير مصر في طريق ليس به رجعة.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن الإخوان ليسوا فقط هم أعداء مصر، فكل شخص يخرب مصر هو عدو لنا، وكل شخص يضرب مشروعاتنا معادٍ لمصر.

وكشف بكري عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم كل يوم جمعة بجولات ميدانية لمتابعة المشروعات التي يتم إنشاؤها.