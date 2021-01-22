شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندسين الإسكندرية» تناقش مكافحة العنف ضد المرأة غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، ندوة بعنوان «مكافحة العنف ضد المرأة.. مكتسبات المرأة في الدستور الجديد» وذلك غدا السبت الساعة السادسة مساءً، ويحاضر فيها سلوى عبدالقادر المحامية وعضو المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية.

من جانبه، قال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، إن الندوة ستبث أون لاين مباشرة عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات حفاظا على سلامة المهندسين.

وأضاف أن اللجنة الاجتماعية والثقافية حريصة على استمرار الفاعليات والندوات ولكن بتقنيه البث المباشر وذلك بعد تفاعل عدد كبير من المهندسين مع سلسلة الندوات السلوكية خلال الفترة الأخيرة ولاقت صدى كبير لدى المهندسين.

وأشار أنه سيتم استقبال كافة الأسئلة والإجابة عليها على الهواء مباشره في البث المباشر .