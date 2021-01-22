شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: الانتخابات في موعدها والأمل في الإشراف القضائي قائمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة إلى الجمعية العمومية، قائلا: «إلى الزملاء المحامين، انتخابات المحامين في موعدها، ولا زال الأمل في الإشراف القضائي قائمًا».

وأضاف «عطية»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سيكون البديل هيئات التدريس في كليات الحقوق، وظني أن نشر البلبلة مقصود من البعض لأنهم لا يريدون الانتخابات لأغراض لا تفوت فلا تمكنوهم من هذه الجريمة».

وفي سياق متصل، ذكر نقيب المحامين، أن فكرة هيئة المحامين القضائية للنظر البعيد وليس للانتخابات القادمة.

يشار إلى أن نقيب المحامين، قال عبر صفحته الرسمية ظهر اليوم: «هيئة المحامين القضائية أدعو لتشكيلها من محامين حياديين لتتولى انتخاباتنا».