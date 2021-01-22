شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 8 محاضر لعدم ارتداء الكمامات بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية لأهالي مدينة وقرى مركز دسوق، لمشاركتهم المجتمعية الفعالة في أعمال خدمية بالتعاون مع مجلس مدينة دسوق.

وشهدت مدينة دسوق عدد من الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحررت الحملات 8 محاضر للمخالفين لعدم ارتداء الكمامات بإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكدت رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه بمشاركة المجتمع المدنى، تم تحويل محطة خفض المنسوب بعزبة أبوخشبة كثيرة الأعطال من العمل بالسولار للعمل بالكهرباء بتركيب موتور ولوحة مفاتيح، موجهة الشكر إلى كل من ساهم في تطوير المحطة لخدمة أهالي عزبة أبوخشبة.

وقالت «ماضي»، إنه تم إصلاح خط الطرد الخاص بمحطة خفض المنسوب بكنيسة الصرادوسى، وتطهير وتمليس خط خفض المنسوب الرئيسي بطريق بسيون وأمام مجمع المدارس بقرية محلة أبوعلى وكفر العرب وسنهور المدينة، كما تم فض سوق العجوزين، ومسح الشوارع وفرد طبقة سن بالمندورة بمشاركة المجتمع المدني.