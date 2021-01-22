شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام فى «صناعة النواب» حول بيع «الحديد والصلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، أحال موضوع بيع شركة الحديد والصلب للجنة، مؤكدًا أنه بعد الانتهاء من دراسة بيان الحكومة ووضع تقرير بشأنه، سيتم استدعاء وزير قطاع الأعمال العام للجنة لمناقشته.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت سابقًا الاطلاع على ميزانية المصنع والمستندات الخاصة به، لكن وزارة قطاع الأعمال العام أرسلت بعض الأوراق وكانت غير كافية للوقوف على أسباب قرار الإغلاق، وأشار إلى أن هناك رأيين داخل اللجنة، الأول مع إغلاق المصنع والثانى ضد قرار الوزير، لكن الرأى النهائى للجنة سيكون بعد الحصول على رد الحكومة على الأسئلة المطروحة فى هذا الشأن وبعد التصويت عليه بأغلبية.

واقترح جبالى محمد جبالى، رئيس اتحاد عمال مصر، أن تبيع الحكومة الأراضى غير المستغلة المملوكة لشركة الحديد والصلب، فى أقرب وقت، ليعاد ضخها فى إجراء عمليات تطوير الشركة وأفرانها الأربعة، داعيًا الحكومة إلى السماح للشركة بالعمل باستخدام الفحم والغاز الطبيعى، لتوفير النفقات وتقليل الخسائر فى الفترة الحالية.

وطالب، فى تصريحات صحفية، لـ«المصرى اليوم»، بضرورة التحقيق فى أسباب تعطيل محطة الأكسجين التى تغذى السوق المصرية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن بحث قرار فصل المناجم عن الشركة وما يترتب عليه من تأثير واضح على العوائد المالية للشركة، مؤكدًا على أن رئيس شركة الحديد والصلب قدم خطة تهدف إلى تطوير المصنع وعدم تصفيته ولكن لم يتم النظر إليها على الإطلاق.