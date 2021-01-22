شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع 900 طن قمامة.. محافظ القليوبية يكلف بتجميل منطقة ترعة الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتجميل منطقة ترعة الإسماعيلية وتشجيرها، بعد رفع أكثر من 900 طن قمامة من أمام الترعة.

وقام المحافظ، الجمعة، بحسب بيان صحفي، بجولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة والتي تمت على مدار الثلاثة أيام الماضية، حيث تم رفع أكثر من 900 طن من القمامة المتواجدة عند ترعة الإسماعيلية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات الموجودة بحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه بسرعة رفعها، مؤكدا استمرار أعمال النظافة بكل أرجاء المحافظة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وللحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة بالإضافة إلى الزراعة والتجميل مع وضع صناديق للقمامة بالمنطقة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين من أهالي المنطقة.