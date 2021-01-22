شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يوزع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، 5000 كرتونة مواد غذائية على الفئات الأكثر احتياجا بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الدور المجتمعى للحزب برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

وقال الدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة: «قمنا بتوزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية بمراكز ومدن المحافظة على الفئات الاكثر احتياجا والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم»، مؤكدا أنه سيتم توزيع كمية أخرى من الكراتين خلال الفترة القادمة في اطار الدور المجتمعى للحزب.

وأشار «أبوشوشة»، إلى أن الحزب مستمر في جهوده لمساندة الدولة في شتى المجالات ومساندة محدودى الدخل والفئات الاكثر احتياجا.