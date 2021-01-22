شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر مؤذن فى مصر يحقق حلمه ويلتقى شيخ الأزهر ويستمع لموهبته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة سعيدة للطفل أحمد سيد قاسم المؤذن الصغير ابن محافظة الأقصر، والذى قال فى لقاء مع ”الخليج 365” إنه يحلم بلقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه فى الفترة المقبلة، حيث التقى اليوم الجمعة داخل ساحة الطيب بالبر الغربى، شيخ الأزهر واستقبله لدعمه وتحقيق حلمه.

وقال الحاج سيد قاسم والد الطفل أحمد المؤذن الصغير، إنه بعد نشر قصته فى مختلف وسائل الإعلام، تلقى اتصالا هاتفيا من أول داعم لهم علام رمضان ابن منطقة الكرنك، والذى أبلغه بطلب شيخ الأزهر لقائه وسماع صوته لدعمه خلال الفترة المقبلة، وبالفعل توجها لمقر ساحة الشيخ الطيب والتقى بشيخ الأزهر واستمع لموهبته ووعدهم بدعمه خلال الفترة المقبلة.

وأثارت موهبة طفل أقصرى لم يتخط ربيعه العاشر، إعجاب رواد السوشيال ميديا بصوته المميز بعد انتشار فيديو له خلال قيامه بالآذان داخل أحد مساجد منطقة الكرنك شمالى مدينة الأقصر، وشارك الفيديو المئات من أبناء الأقصر ومصر بعد ظهور الطفل بصوت رائع فى الآذان.

والتقى ”الخليج 365” بأسرة الطفل أحمد سيد قاسم خليل فى منزله، والذى يبلغ من العمر 10 سنوات وقال أنه يؤذن منذ أن كان فى الصف الثالث الابتدائي، ويتلو القرآن بأصوات كبار القراء ومنهم الشيخ ياسر الدوسرى والشيخ خالد بن فهد الجليل، واحترف تلاوة القرآن بصوتهما من مشاهدتهما فى قنوات القرآن الكريم على التليفزيون.

وأضاف الطفل أحمد سيد أصغر مؤذن بالأقصر، أن والده يدعمه منذ الصغر ويشجعه على الصلاة معه بالمسجد، وكان يسمع الآذان فى كل صلاة وقرر أن يحفظ الآذان ويلقيه على والدته بالمنزل والتى شجعته على مواصلة الآذان لعذوبة صوته، ووالده كان يحثه على تعلم القرآن الكريم وحفظه وكان يساعده فى الحفظ مع أحد المشايخ من منطقة السبتية بالكرنك وبعدها يحفظه حالياً الشيخ عبد الرحمن ووصل لحفظ جزء من القرآن الكريم.

وعن أحلامه فى المستقبل يقول المؤذن الصغير الطفل أحمد سيد إبن منطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، أنه يحلم أن يصبح طبيب عندما يكبر ليساعد أهالى المنطقة وجيرانه فى العلاج بأسعار بسيطة للتخفيف عليهم، قائلاً أنه يحلم بلقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه فى المرحلة المقبلة من عمره ويساعده فى تعلم القرآن وحفظه والمقامات وغيرها من الأمور التى تساعده على مواصلة مسيرة الابتهالات الدينية.



