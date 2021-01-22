شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تشطيب أولى الوحدات السكنية بأبراج مثلث ماسبيرو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” أعمال تشطيب أول وحدة سكنية بأبراج مشروع مثلث ماسبيرو، المطلة على شارع 26 يوليو خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون، وهذه الوحدات هى المخصصة لسكان المنطقة من الراغبين فى العودة مرة أخرى، حيث يتم تنفيذ أكثر من 900 وحدة سكنية للراغبين فى العودة بمساحات مختلفة.

وتتفاوت المساحات فى الوحدة الجارى تشطيبها، فهناك وحدات غرفتين وصالة و2 حمام ومطبخ، وأخرى 3 غرف وصالة و2 حمام ومطبخ، بمساحات مختلفة، وكل الأبراج بها أسانسيرات.

يذكر أنه من المقرر إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، أطوال الأبراج يصل لـ30 دورا، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.