شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لمكافحة العدوى: يجب تطعيم 70% من سكان العالم لتقليل إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وائل صفوت عضو الاتحاد الدولى لمكافحة العدوى، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات على مستوى العالم في الموجة الثانية لفيروس كورونا، موضحا أنه لا بد من تلقيح 70% من عدد السكان لتقليل الإصابات وتحجيم العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية دينا زهرة، أنه يجب ألا نتهاون لأنه قد يحدث أي تغيير ويصيب فيروس كورونا أي شخص فى أى سن، وهذا هو الغريب في فيروس كورونا، لافتا إلى أن العالم عانى اقتصاديا من الإغلاق التام، ولكن حاليا أصبح هناك لقاحات ومعرفة أكثر بفيروس كورونا، فكل دولة تمنع حسب أعداد الإصابات والإجراءات المتخذة.

وأوضح أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لها نتشار كبير، حيث هناك حوالى 8 سلالات من الفيروس أشدها الذى في بريطانيا وجنوب إفريقيا.