شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت الفندقية: تطبيق غرامة الـ50 جنيها على عدم ارتداء الكمامة داخل الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر نبيل عضو غرفة المنشآت الفندقية وعضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إنه بعد جائحة كورونا يتم إصدار الرخصة للمنشأت الفندقية التى التزمت بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن غرامة الخمسين جنيه سيتم تطبيقها على المواطنين الذين لم يلتزمون بارتداء الكمامة داخل الفنادق.

وأشار تامر نبيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان، إلى أنه فى حالة عدم رغبة المواطن فى ارتداء الكمامة تقوم إدارة الفندق بمخاطبته بهذا الأمر وفى حال عدم الالتزام تقوم شرطة السياحة بتحصيل الغرامة.

ولفت إلى أن ارتداء الكمامة يكون في المطعم وداخل الفندق وغير ملزم ارتدائها في الأماكن المفتوحة مثل الشواطئ، وأن مصر من الدول القلائل على مستوى العالم التي تتم استقبال السائحين في ظل جائحة كورونا