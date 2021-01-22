شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للفيروسات: منحنى إصابات كورونا بدأ فى الانخفاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات، "كثير من مصابى فيروس كورونا أصبح يفضل العزل المنزلى، مؤكدة أن أرقام الوفيات المعلنة هى أرقام حقيقية ونسبة الوفيات مرتفعة".

وتابعت الدكتورة وجيدة أنور خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، إن منحنى إصابات فيروس كورونا خلال الموجة الثانية قد بدأ فى الانخفاض، مضيفة أننا حاليا فى مفترق الطرق، ولابد من متابعة طبيب مختص، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يزيد من معدلات الإصابة بالفيروس، ويجب التأكيد بشكل مستمر على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

من جانب أخر كانت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، قد قالت إن هناك استعدادا من وزارة الصحة لتجهيز أماكن لقاحات فيروس كورونا، مضيفة أن مصر تلقت دفعه أولى، والثانية في الطريق من لقاحات كورونا الصيني.