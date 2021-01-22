شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى: أكاديمية الشرطة المصرية من أقوى الأكاديميات الأمنية عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء ضياء عبد الهادى الخبير الأمنى إن أكاديمية الشرطة المصرية تعتبر من أقوى الأكاديميات على مستوى العالم، مشيرا إلى أن التقنيات التي تتم بها تقنيات متكاملة، مضيفا أن هناك عددا من الطلبة العرب والأفارقة تتلقى الدريبات فيها.

وتابع عبد الهادى خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى يقدمة الاعلامى أحمد أبو زيد أن أكاديمية الشرطة تقوم ببناء الأبطال الذين يتخرجون منها بناء كاملا.

من جانب آخر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمنى على مستوى العالم.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته للطلاب: "بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحولي أرحب بيكم وأقولكم كل سنة وأنتم طيبين.. كان ضرورة أجى بعد شهر أهنئكم بشأن انضمامكم لكلية الشرطة، وهنا وزارة الداخلية وقوات الشرطة تقوم بمهمة مقدسة وهو حفظ الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية".