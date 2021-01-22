شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة تشغيل الرحلات بين القاهرة والسعودية بنقل 8 آلاف راكب على مدار الـ 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، ارتفاع معدل تشغيل الرحلات الجوية من وإلي المملكة العربية السعودية، وذلك بتسيير 57 رحلة سفر ووصول لنقل حوالى 8 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 سفر 27 رحلة لعدة شركات الطيران إلى وجهات متعددة بالمملكة العربية السعودية تقل على متنها 5263 راكبا، كما استقبل المطار 30 رحلة وصول قادمة من عدة وجهات بالسعودية منها ، الرياض ، جدة ،المدينة، القسيم ،حائل، الدمام، جيزان، الجوف ،الطائف، تبوك علي متنها 2454 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.