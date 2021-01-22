شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن تنظيم دورة متخصصة لإعداد الواعظات المتميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بوزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب التقدم لدورة إعداد الواعظات المتميزات من الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية.

وقالت الوزارة فى بيانا لها اليوم، إن الدورة ستجمع بين نظامي التأهيل المباشر، والتأهيل عن بعد ، وذلك لضم من تجتاز هذه الدورة بنجاح إلى الواعظات المتطوعات المتميزات بوزارة الأوقاف ، دعمًا لدور المرأة في العمل الدعوي الجاد داخل مصر وخارجها .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالتنسيق مع نظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى، قرر سفر 5 من الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف، ليكن ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين الأئمة والواعظات المصريين وزملائهم من الأئمة والواعظات السودانيين ليجوبوا معًا عددًا من الولايات السودانية، فى الفترة من 31 يناير الجارى حتى 11 فبراير المقبل، مركزين على نشر سماحة الإسلام والقيم الأخلاقية والإيمان بالتنوع والتعددية وقبول الآخر وترسيخ أسس المواطنة المتكاملة والتعايش السلمى بين الناس جميعًا.

