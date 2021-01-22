شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن إطلاق منصة خاصة للإعجاز الربانى فى الكون قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسرعة الإعداد لإطلاق منصة خاصة للإعجاز الرباني في الكون وفي جسم الإنسان على موقع وزارة الأوقاف ، تعنى بنشر المواد المقروءة والمرئية وكل ما يتصل بهذا الجانب الذي يبرز مظاهر قدرة الله (عز وجل) في الخلق ، بما يعمق الحس الإيماني من جهة، ويحصن المجتمع وبخاصة الشباب منه من أي تأثيرات لأفكار الإلحاد من جهة أخرى .

وقالت الوزارة فى بيانا لها اليوم، إن ذلك يأتى في إطار اهتمامها بقضية الإعجاز الرباني في الكون وفي جسم الإنسان من منطلق قول الحق سبحانه وتعالى: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ".

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أصدر، القرار الوزارى رقم (26) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة الإعجاز الربانى فى الكون، مؤكدا أن اللجنة تأتى إيمانًا من الوزارة بتكامل العلوم فى بناء الشخصية، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) فى الكون وفى جسم الإنسان، من منطلق قوله تعالى: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِى الْآفَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ".



وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستكون مهمتها عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات فى مجال الإعجاز الربانى فى الكون، وعقد الندوات العلمية والثقافية العامة، سواء عبر وسائل الإعلام، أم بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعى، إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) فى الكون.

كما سيكون من مهاها الإعداد لبرنامج تلفزيونى يجمع ميزات البرامج المعروفة فى هذا المجال، مثل: برنامج "العلم والإيمان"، وبرنامج "عالم البحار"، وبرنامج "عالم الحيوان"، وغيرها من البرامج ذات الصلة عربية أم أجنبية.

