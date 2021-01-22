شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنهى خدمة إمامين بكفر الشيخ والأقصر لصدور ضدهما أحكام قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة "س.م"، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر ، و"أ.م"، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدهما، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الأقصر، ومديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن الفتوى ليست كلأ مباحا لغير المؤهلين، وأن الدعوة إلى الله (عز وجل) يجب أن تكون كما أمرنا سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وهى علم وفن يحتاج إلى مهارات خاصة، فالدعوة إلى الله (عز وجل) يجب أن تكون عن علم ووعى وفهم و بصيرة وإدراك، لا عن جهل ولا هوى .

وأضاف جمعة، فى تصريحات له اليوم، أن دور العلماء هو البلاغ لا الهداية ولا الحساب، فالهداية والحساب أمرهما إلى الله وحده وبيده وحده، قائلاً:"وتحقيقا لهذا الفهم جعلنا قضية بناء الوعى المستنير وبناء الشخصية والتكوين العلمى والمهارى للأئمة والواعظات وتكثيف برامج التدريب والتأهيل والتثقيف أولى أولويتنا فى معركة الوعى ومكافحة التطرّف والإرهاب من جهة ومواجهة الجمود والتحجر الفكرى من جهة أخرى، وجعلنا من قضية فهم المقاصد و فقهها أولوية فكرية وبحثية، وعملنا على الاستفادة من التنوع الثقافى من خلال بروتوكولات التعاون والعمل المشترك مع الجامعات المصرية والمؤسسات الإعلامية والثقافية والتربوية ".

