شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنشر صور أعمال تنفيذ قطاع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع يوسف عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل اليوم الجمعة، عددا من الصور لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع يوسف عباس، المخطط انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى منه الرابط بين العاصمة الإدارية - الاستاد والممتد بطول 56.5 كم خلال مايو 2022، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع بلغت حتى الآن 10.5%.



وأضافت وزارة النقل، في وقت سابق أنه يجرى حالياً إعداد التصميمات للأعمال الكهروميكانيكية للمشروع بنسبة إنجاز 33.5%، كما يجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية بنسبة إنجاز 12%، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد من موقع ورشة المشروع بالعاصمة الإدارية حتى مسجد المشير بطول 45 كم نهاية مايو 2022.



وأوضحت وزارة النقل، أن المرحلة الثانية تمتد من مسجد المشير حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بطول 11.5 كم خلال فبراير 2023، مشيرة إلى أنه تم إنهاء الأعمال بشارع يوسف عباس وإعادته للصورة الجمالية .

يضم مونوريل العاصمة الإدارية 22 محطة علوية وهى "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".



أعمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة



مشروع المنوريل بشارع يوسف عباس



مونوريل العاصمة الإدارية



اعمدة المونوريل بشارع يوسف عباس



الأعمال المنفذه بمشروع المونوريل بيوسف عباس



الأعمال المنفذه بشارع يوسف عباس



الاعمال المنفذه بمشروع منورويل العاصمة الإدراية الجديدة بشارع يوسف عباس



الاعمال المنفذه بمشروع منورويل العاصمة الإدراية بشارع يوسف عباس



جانب من اعمال المونوريل بيوسف عباس



جانب من الاعمال المنفذه بمشروع منورويل العاصمة الإدراية الجديدة بشارع يوسف عباس



جانب من الاعمال المنفذه بمشروع منورويل العاصمة الإدراية بشارع يوسف عباس



جانب من الأعمال بمشروع المونوريل



جانب من الاعمدة المنفذه بمشروع المونوريل بشارع يوسف عباس



جانب من الاعمدة المنفذه بمشروع مونوريل العاصمة الادارية بشارع يوسف عباس



جانب من مشروع المونوريل



جانب من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة



مشروع المونوريل



مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة



