شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد تلقى الفرق الطبية للقاح فيروس كورونا الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية بمستشفيات العزل يوم الأحد المقبل، موضحة أن التطعيمات ستكون اختيارية للطواقم الطبية وبالمجان، خاصة أنهم خط الدفاع الأول من إصابات كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.



كانت قد قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن القطاع الصحى لا يزال يعمل فى كل شيء، رغم استنزاف كورونا، وكل ما تم حدث من فضل الأطقم الطبية، مضيفة: "سعيدة وفخورة بالعمل وسط هؤلاء من الأطقم الطبية بداية من الممرضين والأطباء والإداريين، وأترحم على الشهداء منهم، وذكرى الراحلين فى قلوبنا، فلن أنسى رئيس تمريض النجيلة الذى ضحى بحياته لإنقاذ سيدة، والدكتور حمدى الطباخ مدير الشئون الطبية فى أحد المستشفيات، والأبطال عددهم كبير".

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الخميس عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125171 حالة .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 159715 حالة من ضمنهم 125171 حالة تم شفاؤها، و 8801 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".