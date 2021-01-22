شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تعلن تزويد "الصحة العالمية" بـ40 مليون جرعة لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "فايزر"، عن نيتها تزويد منظمة الصحة العالمية بـ40 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية عن تعاون شركة مودرنا مطورة اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع جهات التحقيق الصحية فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بعد ظهور أعراض جانبية، ومنها الحساسية الشديدة تجاه أول جرعة من لقاح "مودرنا"، وفقا لبيان شركة مودرنا للتقنية الحيوية في كامبريدج، ماساتشوستس.