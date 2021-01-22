شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بايدن "المثلي" يشكر "زوجه" في جلسة مناقشة تعيينه بـ"الشيوخ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم بيت بوتيجيج، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير النقل، وهو مثلي الجنس، الشكر لـ"زوجه" الذي حضر معه جلسة مناقشة ترشيحه من قبل مجلس الشيوخ، قائلاً إنه ممتن لما قدمه من تضحيات مكنته من أن يقوم بعمله علي أكمل وجه".

وقال بوتيجيج خلال الجلسة: أود التقدم بالشكر لزوجي شاستين المتواجد معي اليوم على دعمه، أنا فخور به ‏وأشكره لتضحياته التي قدمها، لكي أستطيع القيام بالعمل العام".

وعن ترشيحه لمنصب وزير النقل قال: "إن هناك فرصة للأجيال لتحويل وتحسين البنية التحتية لأمريكا ‏وخلق "ملايين الوظائف ذات الأجور الجيدة" مؤكدا إنه يجب النظر في جميع الخيارات.‏

وسيكون بوتيجيج أول وزير مثلي الجنس معتمد من مجلس الشيوخ إذا تم تأكيد ترشيحه، وهي ‏الخطوة التي ستكلل مسيرة سياسية مثيرة للجدل.‏

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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق: "رئيس البلدية بيت بوتيجيج وطني ومحلل للمشاكل ‏ويتحدث بأفضل ما نكونه كأمة.. أنا أرشحه لمنصب وزير النقل لأن هذا المنصب يقف في حلقة ‏الوصل بين العديد من التحديات والفرص المتشابكة التي تنتظرنا".‏

وسبق أن حاول بوتيجيج الترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، إلا أنه خسر السباق علي صعيد الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي التي فاز بها بايدن، وفي ذلك الحين طرح بوتيجيج خطة بنية تحتية ‏بقيمة تريليون دولار تعطي الأولوية لترقية البنية التحتية المتداعية في البلاد وتوسيع نطاق الوصول ‏إلى الإنترنت عريض النطاق من خلال الدفع لحكومات الولايات والحكومات المحلية وتحدث غالبًا ‏عن البنية التحتية في مسار الحملة من منظور رئيس بلدية صغير، مجادلاً بأن الحكومات المحلية ‏مثل تلك التي كان يديرها ذات مرة تحتاج إلى أشخاص في واشنطن يفهمون احتياجاتهم وقضاياهم.