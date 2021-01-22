شكرا لقرائتكم خبر عن تاجر يضحى بحياته لإنقاذ والدته من الموت حرقا فى أوسيم بالجيزة.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 بثا مباشرا، من منزل ابن ضحى بحياته خلال محاولته إنقاذ والدته من الموت حرقا، بعد أن اشتعلت النيران بمنزلهم، وحاصرة شقة والدته، بمنطقة البراجيل في أوسيم، بمحافظة الجيزة.

خلال محاولة الابن "سعيد "، تاجر، النزول من بلكونة شقته الكائنة بالطابق الرابع، لبلكونة شقة والدته بالطابق الثاني لإنقاذها، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في منطقة البراجيل، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتداداها للعقارات المجاورة.

الحريق أسفر عن مصرع تاجر، نتيجة سقوطه من الطابق الرابع، وأفادت تحريات رجال المباحث أن الحريق أسفر عن احتجاز والدة الضحية بعد محاصرة النيران لها، فحاول ابنها إنقاذها، بالدخول للشقة، ومساعدتها على النجاة، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضا، ما أسفر عن مصرعه.

تمكن الجيران من إنقاذ والدة الضحية وأفراد الأسرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.