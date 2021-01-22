شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لأسر طلبة الشرطة: "اتمنى أسلم عليكم كلكم.. أنتم أهلى وناسى" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجهًا حديثه لأسر طلاب الشرطة: "كنت اتمنى أسلم عليكم كلكم.. انتوا أهلى وناسى"، وذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التفقدية فجر اليوم الجمعة، لأكاديمية الشرطة، حيث شارك طلبة الأكاديمية وجبة الإفطار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته لأسر الطلبة، قائلا: "لما عرفت أن الكلية عامله استقبال لحضراتكم بعد مرور شهر قولت فرصة أجى أسلم عليكم وأشكركم بنفسى باسمى وباسم كل المصريين متشكرين، كل سنة وانتوا طيبين".

وردد عدد من أسر طلاب أكاديمية الشرطة هتافات خلال كلمة الرئيس، منها: "بنحبك ياريس".

كما استعرض الرئيس طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك فى ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطرى ومستشفى بيطرى ونادى للتدريب على الفروسية، وفق أحدث المستويات العالمية، وذلك لخدمة العمل فى وزارة الداخلية والمدنيين.

وكان قد زار الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمنى على مستوى العالم، واطلع على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحى.